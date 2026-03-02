A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou recolhimento de todos os produtos fabricados pela empresa Bioghen Suplementos Nutricionais Ltda.

Os itens não podem ser comercializados, distribuídos, fabricados, divulgados e consumidos, de acordo com a Resolução (RE) 770/2026 publicada no Diário Oficial da União na sexta-feira (27), resultado de inspeções sanitárias realizadas na empresa entre os dias 11 e 13 de fevereiro.

