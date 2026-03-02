Dom Mário assume no lugar de dom Orlando Brandes, nomeado para Aparecida em 2016 e empossado em janeiro de 2017. Pelo Direito Canônico, bispos e arcebispos apresentam renúncia aos 75 anos. Dom Orlando formalizou o pedido em 2021, mas permaneceu no cargo após solicitação do papa Francisco.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Dom Mário Antônio da Silva, atualmente arcebispo metropolitano de Cuiabá (MT), foi nomeado nesta segunda-feira (2) como novo Arcebispo de Aparecida. A divulgação foi publicada no começo da manhã e atualizada às 8h04 (horário de Basília), quando também foi confirmada a renúncia de dom Orlando Brandes ao governo pastoral da arquidiocese.

Segundo as normas canônicas, após a nomeação, o bispo tem até dois meses para tomar posse da sede para a qual foi transferido. A expectativa é de que a celebração aconteça até o fim de abril, no Santuário Nacional de Aparecida. A nomeação do novo arcebispo de Aparecida foi feita pelo Papa Leão 14 e comunicada oficialmente no início da manhã desta segunda-feira.

A Arquidiocese de Aparecida abrange Aparecida, Guaratinguetá, Lagoinha, Potim e Roseira, no Vale do Paraíba, e tem como catedral o Santuário Nacional — um dos maiores centros de peregrinação católica do mundo. Além da missão pastoral, a arquidiocese também tem papel relevante na comunicação católica. Em 2025, por exemplo, a Arquidiocese de Aparecida chegou a formalizar convite para uma visita do pontífice à cidade.

“Transferido na data de hoje, Dom Mário Antônio da Silva, deixa a Arquidiocese de Cuiabá, para assumir a Arquidiocese de Aparecida. Formada por cinco municípios – Aparecida, Guaratinguetá, Lagoinha, Potim e Roseira – a Arquidiocese de Aparecida é composta por 18 paróquias e uma capelania militar. Em seu território também está o Santuário Nacional de Aparecida, Catedral Arquidiocesana. Em mais de 60 anos de história, foi governada por dois bispos auxiliares e cinco arcebispos, sendo o último deles Dom Orlando Brandes, agora emérito”, publicou o Santuário Nacional de Aparecida na manhã desta segunda.

Carreira na Igreja