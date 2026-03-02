02 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
IGREJA CATÓLICA

Conheça o novo Arcebispo de Aparecida, nomeado pelo Papa Leão 14

Por Da redação com Jesse Nascimento | Aparecida
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/CNBB
Dom Mário Antônio da Silva tem 59 anos
Dom Mário Antônio da Silva tem 59 anos

Dom Mário Antônio da Silva, atualmente arcebispo metropolitano de Cuiabá (MT), foi nomeado nesta segunda-feira (2) como novo Arcebispo de Aparecida. A divulgação foi publicada no começo da manhã e atualizada às 8h04 (horário de Basília), quando também foi confirmada a renúncia de dom Orlando Brandes ao governo pastoral da arquidiocese.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Dom Mário assume no lugar de dom Orlando Brandes, nomeado para Aparecida em 2016 e empossado em janeiro de 2017. Pelo Direito Canônico, bispos e arcebispos apresentam renúncia aos 75 anos. Dom Orlando formalizou o pedido em 2021, mas permaneceu no cargo após solicitação do papa Francisco.

Segundo as normas canônicas, após a nomeação, o bispo tem até dois meses para tomar posse da sede para a qual foi transferido. A expectativa é de que a celebração aconteça até o fim de abril, no Santuário Nacional de Aparecida. A nomeação do novo arcebispo de Aparecida foi feita pelo Papa Leão 14 e comunicada oficialmente no início da manhã desta segunda-feira.

A Arquidiocese de Aparecida abrange Aparecida, Guaratinguetá, Lagoinha, Potim e Roseira, no Vale do Paraíba, e tem como catedral o Santuário Nacional — um dos maiores centros de peregrinação católica do mundo. Além da missão pastoral, a arquidiocese também tem papel relevante na comunicação católica. Em 2025, por exemplo, a Arquidiocese de Aparecida chegou a formalizar convite para uma visita do pontífice à cidade.

“Transferido na data de hoje, Dom Mário Antônio da Silva, deixa a Arquidiocese de Cuiabá, para assumir a Arquidiocese de Aparecida. Formada por cinco municípios – Aparecida, Guaratinguetá, Lagoinha, Potim e Roseira – a Arquidiocese de Aparecida é composta por 18 paróquias e uma capelania militar. Em seu território também está o Santuário Nacional de Aparecida, Catedral Arquidiocesana. Em mais de 60 anos de história, foi governada por dois bispos auxiliares e cinco arcebispos, sendo o último deles Dom Orlando Brandes, agora emérito”, publicou o Santuário Nacional de Aparecida na manhã desta segunda.

Carreira na Igreja

Natural de Itararé (SP), dom Mário tem 59 anos e foi ordenado sacerdote em 1991. Ele iniciou a formação no Seminário Divino Mestre, em Jacarezinho (PR), e fez estudos em Roma na área de Teologia Moral. Em 2007, foi nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus. Mais tarde, em 2015, passou a ser bispo diocesano de Roraima.

Dom Mário foi nomeado arcebispo Metropolitano de Cuiabá pelo papa Francisco em fevereiro de 2022. Ele também ocupa o cargo de presidente da Cáritas Brasileira, que promove ações de solidariedade a comunidades e pessoas afetadas por situações socioambientais ou em situação de vulnerabilidade.

Dom Mário foi eleito segundo vice presidente da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) no quadriênio 2019 – 2023.

Segundo a CNBB, o novo arcebispo de Aparecida se destacou por sua habilidade em "dialogar com diversos setores da sociedade, promovendo a paz, a justiça e o bem comum".

"Sob sua liderança, a arquidiocese de Cuiabá tem reforçado seu compromisso com a evangelização, a formação de lideranças leigas e a ação social, sempre inspirada pelo Evangelho e pela Doutrina Social da Igreja", informou a CNBB.

"Seja esse novo tempo de sua trajetória eclesial oportunidade para tornar realidade aquilo que o Papa Leão XIV nos indica como desejo mais ardente da Igreja: 'que a Palavra de Deus chegue a cada membro e alimente a sua caminhada de fé', abrindo-a continuamente à missão de chegar a todos", disse dom Jaime Cardeal Spengler, presidente da CNBB e arcebispo de Porto Alegre (RS), em mensagem ao novo arcebispo de Aparecida.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários