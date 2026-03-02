A comédia romântica "O Dia Seguinte", escrita por Regiana Antonini e baseada na obra de Luís Fernando Veríssimo, chega a São José dos Campos.
Protagonizado pelos atores André Gonçalves e Bruna Griphao, o espetáculo será exibido no Teatro Colinas nos dias 6, 7 e 8 de março.
A trama gira em torno de dois estranhos que, após a festa de Réveillon, acordam nus na mesma cama sem qualquer recordação dos eventos da noite anterior. Com duração de 60 minutos e classificação indicativa de 16 anos, a peça utiliza o humor para explorar as complexidades das relações humanas e as surpresas dos encontros casuais.
Ingressos
As apresentações ocorrem na sexta-feira e no sábado, às 20h, e no domingo, às 19h. Os ingressos variam de R$ 75 a R$ 150 e podem ser adquiridos pela internet ou na bilheteria do teatro, que funciona de quarta a sábado, das 13h às 21h, e aos domingos, das 13h às 19h.
Para mais informações, o público pode entrar em contato pelo telefone (12) 3204-5236. O teatro fica na avenida São João, nº 2000 , Jardim das Colinas.