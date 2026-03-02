A comédia romântica "O Dia Seguinte", escrita por Regiana Antonini e baseada na obra de Luís Fernando Veríssimo, chega a São José dos Campos.

Protagonizado pelos atores André Gonçalves e Bruna Griphao, o espetáculo será exibido no Teatro Colinas nos dias 6, 7 e 8 de março.

