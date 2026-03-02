O Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) celebra os cinco anos de lançamento e operação do Amazonia-1, lançado em 2021 a partir da Índia. O equipamento é o primeiro satélite de observação da Terra totalmente projetado, integrado, testado e operado pelo Brasil.
Mesmo após atingir a vida útil prevista de quatro anos, o satélite está em plena atividade com excelente desempenho. Com mais de 26 mil órbitas completadas, seus subsistemas continuam operacionais e fornecem imagens constantemente para o monitoramento de biomas, áreas agrícolas e zonas costeiras do país. O dispositivo conta com a câmera WFI, capaz de cobrir uma extensão de 2 milhões de km² em apenas 7 minutos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
PMM
Além do monitoramento ambiental, a missão validou a PMM (Plataforma Multimissão), um conceito modular desenvolvido pelo Inpe, que permite a construção de diversos tipos de satélites com custos reduzidos e maior independência tecnológica, impulsionando a indústria nacional por meio da produção de subsistemas no Brasil.
Amazonia-1B e Missão AQUAE
Apesar do sucesso, o primeiro satélite será substituído pelo Amazonia-1B, que já está em fase de integração no Inpe utilizando a mesma estrutura PMM. O contrato para o novo lançamento foi assinado em janeiro de 2026, com previsão de partida da Guiana Francesa em 2027.
O novo satélite integrará a Missão AQUAE, voltada ao monitoramento de recursos hídricos e previsões meteorológicas. Ao completar meia década no espaço, o Amazonia-1 reafirma a robustez tecnológica brasileira e a capacidade do país na geração de inovação para o desenvolvimento sustentável.