O Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) celebra os cinco anos de lançamento e operação do Amazonia-1, lançado em 2021 a partir da Índia. O equipamento é o primeiro satélite de observação da Terra totalmente projetado, integrado, testado e operado pelo Brasil.

Mesmo após atingir a vida útil prevista de quatro anos, o satélite está em plena atividade com excelente desempenho. Com mais de 26 mil órbitas completadas, seus subsistemas continuam operacionais e fornecem imagens constantemente para o monitoramento de biomas, áreas agrícolas e zonas costeiras do país. O dispositivo conta com a câmera WFI, capaz de cobrir uma extensão de 2 milhões de km² em apenas 7 minutos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

PMM