O papa Leão 14 nomeou dom Mário Antônio da Silva como novo arcebispo de Aparecida. A nomeação foi oficializada na manhã desta segunda-feira (2). Ele substituirá dom Orlando Brandes, que completa 80 anos em 2026.

Dom Mário era arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Cuiabá e vai substituir dom Orlando Brandes, que deixa o governo pastoral da Arquidiocese próximo aos 80 anos, após pedido por papa Francisco em 2023 para que ele permanecesse à frente da igreja na região. O comunicado oficial foi emitido pela Sala de Imprensa do Vaticano no começo da manhã.