O papa Leão 14 nomeou dom Mário Antônio da Silva como novo arcebispo de Aparecida. A nomeação foi oficializada na manhã desta segunda-feira (2). Ele substituirá dom Orlando Brandes, que completa 80 anos em 2026.
Dom Mário era arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Cuiabá e vai substituir dom Orlando Brandes, que deixa o governo pastoral da Arquidiocese próximo aos 80 anos, após pedido por papa Francisco em 2023 para que ele permanecesse à frente da igreja na região. O comunicado oficial foi emitido pela Sala de Imprensa do Vaticano no começo da manhã.
Natural de Itararé (SP), dom Mário Antônio da Silva tem 59 anos, foi ordenado sacerdote em 1991 na Diocese de Jacarezinho (PR). Em 2007, foi nomeado bispo auxiliar de Manaus e, em 2015, se tornou bispo diocesano de Roraima. Desde 2022 é arcebispo metropolitano de Cuiabá. Foi vice-presidente da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) no quadriênio 2019-2023 e, desde 2025, é presidente da Cáritas Brasileira, organismo da CNBB.
Transferido nesta segunda, dom Mário Antônio da Silva deixa a Arquidiocese de Cuiabá para assumir a Arquidiocese de Aparecida, que é formada por cinco municípios -- Aparecida, Guaratinguetá, Lagoinha, Potim e Roseira. A Arquidiocese de Aparecida é composta por 18 paróquias e uma capelania militar.
Em seu território também está o Santuário Nacional de Aparecida, Catedral Arquidiocesana. Em mais de 60 anos de história, ela foi governada por dois bispos auxiliares e cinco arcebispos, sendo o último deles dom Orlando Brandes, que agora se torna arcebispo emérito. Ele estava à frente de Aparecida desde 2017.
Dom Orlando Brandes
De acordo com as normas da Igreja Católica, ao completar 75 anos, arcebispos e bispos devem solicitar ao santo padre sua renúncia. Dom Orlando havia completado a idade no dia 13 de abril de 2021 e enviou no mesmo dia a solicitação ao Vaticano. O papa Francisco prorrogou sua missão como arcebispo metropolitano de Aparecida até que completasse 80 anos.
Durante seu episcopado à frente da Arquidiocese de Aparecida, dom Orlando marcou sua gestão com importantes iniciativas pastorais e sociais. A condução das comemorações dos 300 anos do encontro da Imagem de Nossa Senhora Aparecida, em 2017, evento que reuniu milhares de fiéis no Santuário Nacional e consolidou ainda mais o papel de Aparecida como coração mariano do Brasil.
Também foi sob sua liderança que o Santuário de Aparecida iniciou o projeto “Jornada Bíblica”, iniciativa de evangelização a partir do revestimento das quatro fachadas da Basílica.
Outra marca de seu ministério em Aparecida foi o cuidado com a Casa Comum. Seguindo os ensinamentos da Igreja Católica a partir da Encíclica Laudato Si’, dom Orlando implementou diversas atividades ambientais, como por exemplo, a Usina Fotovoltaica São Francisco e Usina de Reciclagem São Geraldo.