A Fusam (Fundação de Saúde e Assistência do Município de Caçapava) busca 56 profissionais de enfermagem, sendo 16 enfermeiros e 40 técnicos de enfermagem para atuarem no hospital.

O processo de seleção acontecerá na Faculdade Santo Antônio (avenida da Saudade, nº 26, Centro, Caçapava), nesta segunda-feira (2), das 8h às 12h.



Serão distribuídas 300 senhas, sendo 200 para técnicos de enfermagem e 100 para enfermeiros.