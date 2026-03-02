A Fusam (Fundação de Saúde e Assistência do Município de Caçapava) busca 56 profissionais de enfermagem, sendo 16 enfermeiros e 40 técnicos de enfermagem para atuarem no hospital.
O processo de seleção acontecerá na Faculdade Santo Antônio (avenida da Saudade, nº 26, Centro, Caçapava), nesta segunda-feira (2), das 8h às 12h.
Serão distribuídas 300 senhas, sendo 200 para técnicos de enfermagem e 100 para enfermeiros.
Os interessados devem portar CPF; RG; certidão de casamento ou averbação de separação; comprovante de residência; certificado de reservista (quando aplicável); cartão do PIS ou cartão cidadão ou bolsa família; título de eleitor; uma foto 3x4; comprovante do Banco Santander, se possuir (com número da agência e conta); histórico escolar; além do certificado de conclusão de ensino superior (para enfermeiro) ou certificado de curso técnico (para técnico de enfermagem).
Para candidatos com filhos menores de 14 anos, apresentar também: carteira de vacinação dos filhos menores de 7 anos; comprovante de frequência escolar dos filhos menores de 14 anos; CPF e RG dos dependentes (a partir de 0 anos). É indispensável apresentar a carteira de vacinação atualizada do candidato.
A contratação visa suprir a demanda assistencial atual e garantir a segurança da assistência e a continuidade do atendimento à população.