Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito na zona norte de São José dos Campos. A prisão ocorreu no sábado (28), quando policiais militares patrulhavam a rua José Borges Sobrinho, no bairro Jaguari.

Eles avistaram um homem que fugiu ao perceber a presença da equipe, entrando em um apartamento. Diante do comportamento suspeito, ele foi acompanhado e abordado no interior do imóvel.

