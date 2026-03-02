Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito na zona norte de São José dos Campos. A prisão ocorreu no sábado (28), quando policiais militares patrulhavam a rua José Borges Sobrinho, no bairro Jaguari.
Eles avistaram um homem que fugiu ao perceber a presença da equipe, entrando em um apartamento. Diante do comportamento suspeito, ele foi acompanhado e abordado no interior do imóvel.
Nada de ilícito foi encontrado com ele, mas em busca domiciliar, foi localizado um revólver da marca Rossi, calibre .22, sobre o braço do sofá, próximo à porta de entrada, coberto por um tecido.
A arma tinha numeração suprimida e duas munições intactas.
O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça. O armamento foi apreendido.