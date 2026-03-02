02 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
PORTE ILEGAL DE ARMA

SJC: Após tentar fugir, homem é preso com arma escondida no sofá

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Revólver apreendido
Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito na zona norte de São José dos Campos. A prisão ocorreu no sábado (28), quando policiais militares patrulhavam a rua José Borges Sobrinho, no bairro Jaguari.

Eles avistaram um homem que fugiu ao perceber a presença da equipe, entrando em um apartamento. Diante do comportamento suspeito, ele foi acompanhado e abordado no interior do imóvel.

Nada de ilícito foi encontrado com ele, mas em busca domiciliar, foi localizado um revólver da marca Rossi, calibre .22, sobre o braço do sofá, próximo à porta de entrada, coberto por um tecido.

A arma tinha numeração suprimida e duas munições intactas.

O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça. O armamento foi apreendido.

Comentários

