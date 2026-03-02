A Prefeitura de Caçapava promove, nesta terça-feira (3), um mutirão de empregos voltado ao público feminino. A iniciativa visa fortalecer a autonomia financeira e facilitar a recolocação profissional das mulheres no município, colocando candidatas em contato direto com empresas locais.
O evento acontece na Igreja da Cidade (avenida da Saudade, nº 55, Jardim Campo Grande). A distribuição de senhas começa às 7h30, por ordem de chegada. O atendimento será coordenado pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), com capacidade inicial para receber até 300 mulheres.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Vagas e Requisitos
As oportunidades abrangem diversas áreas, com destaque para os setores de serviços, comércio e indústria. Há vagas para funções como auxiliar de produção, operadora de caixa, fiscal de caixa, auxiliar de limpeza, repositora e postos especializados em panificação e açougue, incluindo cargos de liderança.
Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais. As candidatas devem comparecer portando documento oficial com foto, comprovante de residência, currículo e carteira de trabalho.
Programação Especial
Além do recrutamento, o evento oferece uma jornada de acolhimento e capacitação. A partir das 8h30, haverá a apresentação dos cursos do Fundo Social. Na sequência, palestras abordarão temas como "Inteligência Emocional na Prática", com a Master Coach Érica Bezerra, e "Mulheres Fortes e Direitos Protegidos", com a Dra. Nilza Pierre, da OAB.
O encontro também contará com orientações sobre saúde da mulher e participações especiais do CIEE e da Secretaria de Desenvolvimento Social, que prestará esclarecimentos sobre o CadÚnico.