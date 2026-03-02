A Prefeitura de Caçapava promove, nesta terça-feira (3), um mutirão de empregos voltado ao público feminino. A iniciativa visa fortalecer a autonomia financeira e facilitar a recolocação profissional das mulheres no município, colocando candidatas em contato direto com empresas locais.

O evento acontece na Igreja da Cidade (avenida da Saudade, nº 55, Jardim Campo Grande). A distribuição de senhas começa às 7h30, por ordem de chegada. O atendimento será coordenado pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), com capacidade inicial para receber até 300 mulheres.

Vagas e Requisitos