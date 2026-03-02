Trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos nascidos em fevereiro já podem realizar o saque do abono salarial com o início do cronograma de pagamentos do PIS/Pasep referente ao mês de março de 2026.
O valor do abono é proporcional ao tempo de serviço prestado no ano-base, podendo chegar ao valor de um salário mínimo vigente.
Como receber
Para receber o abono salarial em 2026, o trabalhador deve estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano-base com remuneração média mensal de até dois salários mínimos.
O pagamento do PIS é realizado pela Caixa Econômica Federal para colaboradores de empresas privadas. Já para servidores públicos, o valor referente ao Pasep é disponibilizado no Banco do Brasil.