Trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos nascidos em fevereiro já podem realizar o saque do abono salarial com o início do cronograma de pagamentos do PIS/Pasep referente ao mês de março de 2026.

O valor do abono é proporcional ao tempo de serviço prestado no ano-base, podendo chegar ao valor de um salário mínimo vigente.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Como receber