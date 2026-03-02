Um homem procurado pela Justiça por lesão corporal, foi localizado e preso em Jacareí durante patrulhamento de policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior). A prisão ocorreu durante ação da Força Tática no domingo (1º), no bairro Parque dos Príncipes.

O suspeito foi abordado e em pesquisa aos dados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), constatou-se a existência de um mandado de prisão pelo crime de lesão corporal, previsto no artigo 129 do Código Penal. Ele foi conduzido preso e permaneceu à disposição da Justiça.