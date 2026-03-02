02 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
INCÊNDIO

Incidente com bicicleta elétrica mobiliza bombeiros em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Bombeiros de Ubatuba
Bombeiros de Ubatuba

Um incêndio iniciado por uma bicicleta elétrica assustou moradores do bairro Itaguá, em Ubatuba. O incidente ocorreu na noite de domingo (1º), por volta das 20h40.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas, quando chegou ao local, o fogo já havia sido extinto por comerciantes da região com extintores.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Não houve feridos. O local foi deixado em segurança após rescaldo.

O Corpo de Bombeiros orienta que, em casos de incêndio envolvendo equipamentos com baterias, como bicicletas e patinetes elétricos, é fundamental manter distância segura, acionar imediatamente o telefone de emergência 193 e, se houver condições seguras, utilizar extintores adequados para o combate inicial.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários