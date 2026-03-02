Um incêndio iniciado por uma bicicleta elétrica assustou moradores do bairro Itaguá, em Ubatuba. O incidente ocorreu na noite de domingo (1º), por volta das 20h40.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas, quando chegou ao local, o fogo já havia sido extinto por comerciantes da região com extintores.
Não houve feridos. O local foi deixado em segurança após rescaldo.
O Corpo de Bombeiros orienta que, em casos de incêndio envolvendo equipamentos com baterias, como bicicletas e patinetes elétricos, é fundamental manter distância segura, acionar imediatamente o telefone de emergência 193 e, se houver condições seguras, utilizar extintores adequados para o combate inicial.