Um incêndio iniciado por uma bicicleta elétrica assustou moradores do bairro Itaguá, em Ubatuba. O incidente ocorreu na noite de domingo (1º), por volta das 20h40.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas, quando chegou ao local, o fogo já havia sido extinto por comerciantes da região com extintores.

