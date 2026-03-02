Fabiano Magalhães de Souza, 44 anos, está desaparecido desde a última terça-feira (24), em Cruzeiro. O caso ganhou repercussão após a Polícia Militar apreender, na noite de sábado (28), um adolescente de 15 anos que conduzia o veículo da vítima, um Ford Ka.
De acordo com o boletim de ocorrência, Fabiano foi visto pela última vez saindo à noite com seu próprio carro. Segundo relato da família, ele não tem o costume de passar dias sem dar notícias e não retornou para casa desde então. Tentativas de contato pelo celular não tiveram resposta.
Ainda conforme o registro, suspeita-se de que ele possa ter ido até a cidade de Lorena para encontrar conhecidos, mas até o momento não há confirmação sobre seu paradeiro.
O veículo de Fabiano, um Ford Ka ano 2010, foi localizado pela Polícia Militar na avenida Theodoro Quartim Barbosa. O adolescente apreendido confessou que teria participado do roubo do automóvel junto com outros dois menores. Após o registro do ato infracional, acabou sendo liberado para o responsável.
Apesar da recuperação do carro, o paradeiro do motorista segue desconhecido, o que aumenta a angústia da família.
O caso foi registrado como desaparecimento de pessoa e deve ser investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias do sumiço e a possível relação com o roubo do veículo.
Qualquer informação que possa ajudar a localizar Fabiano deve ser comunicada às autoridades, pelo telefone 190 (Polícia Militar) ou 181 (Disque Denúncia). Também é possível denunciar diretamente à DIG de Cruzeiro pelo WhatsApp (12) 3143-7253. O sigilo é garantido.