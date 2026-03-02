Fabiano Magalhães de Souza, 44 anos, está desaparecido desde a última terça-feira (24), em Cruzeiro. O caso ganhou repercussão após a Polícia Militar apreender, na noite de sábado (28), um adolescente de 15 anos que conduzia o veículo da vítima, um Ford Ka.

De acordo com o boletim de ocorrência, Fabiano foi visto pela última vez saindo à noite com seu próprio carro. Segundo relato da família, ele não tem o costume de passar dias sem dar notícias e não retornou para casa desde então. Tentativas de contato pelo celular não tiveram resposta.