Uma lavanderia rápida em Guaratinguetá foi alvo de ladrões na madrugada da última sexta-feira (27), por volta de 1h30, no bairro do Campo do Galvão. A ação do criminoso foi flagrada por câmera de segurança.

Segundo o proprietário, que divulgou um vídeo sobre o crime, o ladrão teve acesso aos cabos do ar-condicionado, além de fios de cobre, causando grande transtorno ao estabelecimento. O ar-condicionado, que ele utiliza para garantir mais conforto aos clientes, foi comprometido.