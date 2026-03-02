02 de março de 2026
ALVO DE FURTO

Lavanderia rápida é furtada em Guará; empresário se revolta

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Jornal de Guará
Lavanderia alvo do furto; criminoso foi flagrado pela câmera (no detalhe)
Lavanderia alvo do furto; criminoso foi flagrado pela câmera (no detalhe)

Uma lavanderia rápida em Guaratinguetá foi alvo de ladrões na madrugada da última sexta-feira (27), por volta de 1h30, no bairro do Campo do Galvão. A ação do criminoso foi flagrada por câmera de segurança.

Segundo o proprietário, que divulgou um vídeo sobre o crime, o ladrão teve acesso aos cabos do ar-condicionado, além de fios de cobre, causando grande transtorno ao estabelecimento. O ar-condicionado, que ele utiliza para garantir mais conforto aos clientes, foi comprometido.

No vídeo, o empresário fez um apelo à assistência social do município, pedindo uma atuação mais efetiva com relação a pessoas em situação de rua nas proximidades do estabelecimento, o que estaria gerando sensação de insegurança entre comerciantes na região. O caso segue em investigação.

