A Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo ), em parceria com o Ciee (Centro de Integração Empresa-Escola), está com inscrições abertas para o processo seletivo do programa Proati (Programa de Residência e Aperfeiçoamento Tecnológico e Institucional), destinado à formação de cadastro reserva para estagiários.
Ingresso
A oportunidade é voltada a estudantes que estejam cursando o ensino médio, a educação de jovens e adultos, o ensino técnico ou o ensino superior em diversas áreas, como Administração, Direito, Informática e Pedagogia.
Para ingressar, o estudante deve ter idade mínima de 16 anos e estar regularmente matriculado em instituições de ensino públicas ou privadas. O programa visa inserir jovens no ambiente administrativo e pedagógico das unidades escolares e órgãos centrais da rede estadual.
Benefícios
Os candidatos selecionados cumprirão jornada de 4 ou 6 horas diárias, com benefícios que incluem bolsa-auxílio mensal variando entre R$ 437,58 e R$ 1.000, além de auxílio-transporte no valor de R$ 193,60.
Inscrições e processo seletivo
As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo portal do CIEE até as 12h00 do dia 9 de março de 2026. A prova on-line deve ser realizada gratuitamente no mesmo período das inscrições.
O exame é aplicado de forma virtual e o candidato tem acesso às questões logo após concluir o cadastro.
O processo seletivo consiste em uma prova de 20 questões abrangendo Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais.
Cronograma
De acordo com o cronograma, o gabarito provisório e o caderno de questões ficarão disponíveis para consulta no dia 10 de março de 2026. A lista de classificação definitiva será publicada no dia 2 de abril de 2026.
O contrato de estágio terá duração de até dois anos.