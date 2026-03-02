A Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo ), em parceria com o Ciee (Centro de Integração Empresa-Escola), está com inscrições abertas para o processo seletivo do programa Proati (Programa de Residência e Aperfeiçoamento Tecnológico e Institucional), destinado à formação de cadastro reserva para estagiários.

Ingresso

A oportunidade é voltada a estudantes que estejam cursando o ensino médio, a educação de jovens e adultos, o ensino técnico ou o ensino superior em diversas áreas, como Administração, Direito, Informática e Pedagogia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp