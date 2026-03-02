Um restaurante de Ubatuba foi atingido por um incêndio na madrugada desta segunda-feira (2), por volta das 3h, na região central da cidade de Ubatuba.

Ao chegarem ao local, o Corpo de Bombeiros constatou que o fogo se concentrava na caixa do poste padrão de energia do estabelecimento comercial, causando danos apenas à estrutura.