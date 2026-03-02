Um restaurante de Ubatuba foi atingido por um incêndio na madrugada desta segunda-feira (2), por volta das 3h, na região central da cidade de Ubatuba.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ao chegarem ao local, o Corpo de Bombeiros constatou que o fogo se concentrava na caixa do poste padrão de energia do estabelecimento comercial, causando danos apenas à estrutura.
A equipe realizou a avaliação da área afetada, garantindo que não houvesse risco de reignição e assegurando a segurança do local. Também foram adotadas medidas preventivas e repassadas orientações aos responsáveis pelo estabelecimento, quanto aos cuidados necessários após a ocorrência. Não houve vítimas.
“O Corpo de Bombeiros orienta que, em situações de princípio de incêndio, a prioridade deve ser acionar imediatamente o telefone de emergência 193 e evitar qualquer tentativa de combate ao fogo sem os meios adequados e segurança necessária”, disse a corporação.
“Também é fundamental manter as instalações elétricas em boas condições, realizar manutenções periódicas com profissionais qualificados e evitar sobrecargas na rede elétrica, reduzindo assim o risco de incêndios. Em caso de qualquer sinal de fumaça, cheiro de queimado ou falhas elétricas, o local deve ser isolado e os bombeiros acionados prontamente.”