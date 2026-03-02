02 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
INCÊNDIO

URGENTE: Restaurante pega fogo em Ubatuba e mobiliza bombeiros

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Corpo de Bombeiros
Restaurante de Ubatuba foi atingido por um incêndio
Restaurante de Ubatuba foi atingido por um incêndio

Um restaurante de Ubatuba foi atingido por um incêndio na madrugada desta segunda-feira (2), por volta das 3h, na região central da cidade de Ubatuba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao chegarem ao local, o Corpo de Bombeiros constatou que o fogo se concentrava na caixa do poste padrão de energia do estabelecimento comercial, causando danos apenas à estrutura.

A equipe realizou a avaliação da área afetada, garantindo que não houvesse risco de reignição e assegurando a segurança do local. Também foram adotadas medidas preventivas e repassadas orientações aos responsáveis pelo estabelecimento, quanto aos cuidados necessários após a ocorrência. Não houve vítimas.

“O Corpo de Bombeiros orienta que, em situações de princípio de incêndio, a prioridade deve ser acionar imediatamente o telefone de emergência 193 e evitar qualquer tentativa de combate ao fogo sem os meios adequados e segurança necessária”, disse a corporação.

“Também é fundamental manter as instalações elétricas em boas condições, realizar manutenções periódicas com profissionais qualificados e evitar sobrecargas na rede elétrica, reduzindo assim o risco de incêndios. Em caso de qualquer sinal de fumaça, cheiro de queimado ou falhas elétricas, o local deve ser isolado e os bombeiros acionados prontamente.”

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários