A Prefeitura de São José dos Campos informou que a rua Prof. Dr. João Batista Ortiz Monteiro, no bairro Jardim das Colinas, na região oeste, será totalmente interditada neste sábado (28), das 7h às 19h.

A interdição é necessária para a obra de implantação do Parque Una São José dos Campos. Durante o período de bloqueio, agentes da Mobilidade Urbana estarão no local para orientar motoristas e organizar o trânsito, além de reforçar a sinalização da via.