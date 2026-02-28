A Prefeitura de São José dos Campos informou que a rua Prof. Dr. João Batista Ortiz Monteiro, no bairro Jardim das Colinas, na região oeste, será totalmente interditada neste sábado (28), das 7h às 19h.
A interdição é necessária para a obra de implantação do Parque Una São José dos Campos. Durante o período de bloqueio, agentes da Mobilidade Urbana estarão no local para orientar motoristas e organizar o trânsito, além de reforçar a sinalização da via.
A Prefeitura recomenda que os condutores evitem o trecho e utilizem rotas alternativas para reduzir transtornos e garantir mais segurança a todos.
O novo bairro planejado Parque Una São José, que está sendo construído na região oeste da cidade, no icônico “terreno das vaquinhas e dos girassóis”, já está com 25% da infraestrutura pronta e projeta construir os quatro primeiros empreendimentos no local em 2026, com oferta pretendida de R$ 800 milhões no ano.
