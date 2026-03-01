O Viapol São José Vôlei recebe o Vôlei Guarulhos na tarde desta segunda-feira (2), no ginásio da Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pelo segundo turno da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina.

Após duas semanas sem jogar, o time da região, comandado pelo técnico Flávio Tavares, vem de derrota por 3 a 0 fora de casa para o líder Cruzeiro. E, como o Joinville também venceu na rodada passada, os joseenses voltaram à zona de rebaixamento para a Superliga B.