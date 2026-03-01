Policiais militares do 41º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) capturaram um criminoso procurado pela Justiça no município de Jacareí neste domingo (1º).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A prisão ocorreu durante ação de equipe da Companhia de Força Tática, que realizava patrulhamento no bairro Parque dos Príncipes, quando abordou um homem que apresentava atitude suspeita.
Em pesquisa realizada junto ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), para consulta de antecedentes criminais, constatou-se a existência de um mandado de prisão pelo crime de lesão corporal.
O criminoso foi conduzido preso e permaneceu à disposição da Justiça.