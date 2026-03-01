Policiais militares do 41º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) capturaram um criminoso procurado pela Justiça no município de Jacareí neste domingo (1º).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A prisão ocorreu durante ação de equipe da Companhia de Força Tática, que realizava patrulhamento no bairro Parque dos Príncipes, quando abordou um homem que apresentava atitude suspeita.