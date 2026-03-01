Um homem foi preso em flagrante após ser acusado de agredir a companheira grávida em São José dos Campos, em ocorrência registrada como violência doméstica e lesão corporal, na tarde deste sábado (28).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo o boletim, a Polícia Militar foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atendimento de violência doméstica no Parque Residencial União.
A informação inicial era de que a mulher, de 23 anos, estaria correndo atrás do companheiro, de 24 anos, com uma faca. No local, os policiais fizeram contato com as partes e o caso foi encaminhado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).
Em depoimento, a mulher afirmou que a discussão começou por causa de um celular e evoluiu para agressões físicas. Ela disse que o investigado lhe deu socos, puxou os cabelos com violência, arremessou-a sobre a cama e subiu sobre seu corpo, imobilizando-a pelos braços e pressionando a região abdominal, mesmo ela estando grávida.
Relata que conseguiu se desvencilhar parcialmente, ocasião em que o companheiro teria arremessado contra ela um objeto, atingindo-a no braço e na perna.
Ainda durante a luta corporal, o homem correu para os fundos da residência, onde estava a filha de quatro anos. Temendo pela integridade da criança, a vítima tentou retirá-la do local, ocasião em que arremessou garrafas ao solo na tentativa de forçar o investigado a sair do interior do imóvel, vindo ele a sofrer corte no pé ao pisar nos cacos de vidro. Relata ainda que utilizou um objeto de ferro para afastá-lo e conseguir retirar a filha pela janela.
O registro aponta que havia medidas protetivas de urgência vigentes, mas como o casal voltou a viver junto os efeitos da mesma perderam eficácia. O homem, segundo o boletim de ocorrência, já possuí passagens por violência doméstica.
A vítima solicitou novas medidas protetivas de urgência. O caso segue sob apuração, e a polícia reforça que denúncias podem ser feitas pelo 190 (emergência) e pelo 180 (Central de Atendimento à Mulher).