Um homem foi preso em flagrante após ser acusado de agredir a companheira grávida em São José dos Campos, em ocorrência registrada como violência doméstica e lesão corporal, na tarde deste sábado (28).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim, a Polícia Militar foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atendimento de violência doméstica no Parque Residencial União.