Uma adolescente de 17 anos é suspeita de matar o avô e balear a avó dentro de casa. O crime ocorreu na terça-feira (24). O idoso morreu no local e a mulher sobreviveu após fingir estar morta. A jovem fugiu e é procurada pela polícia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado em Ariquemes (RO). Segundo as informações divulgadas, a adolescente, identificada como Lorena Lucas, teria pedido para que os avós se sentassem no sofá antes de efetuar os disparos.