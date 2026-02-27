27 de fevereiro de 2026
CRIME

Linda e cruel: matou o avô e deixou a avó agonizando

Por Da Redação | Ariquemes (RO)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Lorena Lucas
Lorena Lucas

Uma adolescente de 17 anos é suspeita de matar o avô e balear a avó dentro de casa. O crime ocorreu na terça-feira (24). O idoso morreu no local e a mulher sobreviveu após fingir estar morta. A jovem fugiu e é procurada pela polícia.

O caso foi registrado em Ariquemes (RO). Segundo as informações divulgadas, a adolescente, identificada como Lorena Lucas, teria pedido para que os avós se sentassem no sofá antes de efetuar os disparos.

José dos Santos, de 75 anos, foi atingido e não resistiu aos ferimentos. Já Maria Aparecida levou tiros no peito e na boca, mas conseguiu sobreviver ao simular que estava morta até a saída da neta.

Após o crime, a suspeita deixou o local e segue sendo procurada pelas autoridades. O caso causou forte repercussão na região.

