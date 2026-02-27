Uma adolescente de 17 anos é suspeita de matar o avô e balear a avó dentro de casa. O crime ocorreu na terça-feira (24). O idoso morreu no local e a mulher sobreviveu após fingir estar morta. A jovem fugiu e é procurada pela polícia.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso foi registrado em Ariquemes (RO). Segundo as informações divulgadas, a adolescente, identificada como Lorena Lucas, teria pedido para que os avós se sentassem no sofá antes de efetuar os disparos.
José dos Santos, de 75 anos, foi atingido e não resistiu aos ferimentos. Já Maria Aparecida levou tiros no peito e na boca, mas conseguiu sobreviver ao simular que estava morta até a saída da neta.
Após o crime, a suspeita deixou o local e segue sendo procurada pelas autoridades. O caso causou forte repercussão na região.