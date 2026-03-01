Um homem procurado pelo crime de furto foi capturado pela Polícia Militar em São José dos Campos, na noite de sábado (28), por volta das 22h50. Ele resistiu à prisão, entrou em luta corporal com os policiais e conseguiu fugir, mas foi detido em seguida. Um policial sofreu escoriações leves durante a ação.

O caso aconteceu quando policiais militares do 1º BPM/I, durante fiscalização de trânsito pela avenida Lisboa, no Jardim Augusta, abordaram um veículo Audi A3, de cor preta.