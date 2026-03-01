Um homem procurado pelo crime de furto foi capturado pela Polícia Militar em São José dos Campos, na noite de sábado (28), por volta das 22h50. Ele resistiu à prisão, entrou em luta corporal com os policiais e conseguiu fugir, mas foi detido em seguida. Um policial sofreu escoriações leves durante a ação.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso aconteceu quando policiais militares do 1º BPM/I, durante fiscalização de trânsito pela avenida Lisboa, no Jardim Augusta, abordaram um veículo Audi A3, de cor preta.
Durante a vistoria, nada de ilícito foi localizado no interior do automóvel. Contudo, os policiais verificaram que o motorista estava com a CNH vencida e em categoria incompatível com o veículo conduzido.
Em consulta aos dados, também foi constatado que o abordado encontrava-se na condição de procurado da Justiça pelo crime de furto.
Confusão
No momento em que a equipe realizava a condução do foragido à delegacia, ele resistiu, entrou em luta corporal com os policiais e conseguiu fugir, sendo alcançado e contido na avenida Senador Teotônio Vilela, com uso moderado de força para efetivar a colocação de algema. Um policial sofreu escoriações leves durante a ação.
Na delegacia, a autoridade policial elaborou o boletim de ocorrência de captura de procurado, permanecendo o homem preso e à disposição da Justiça.