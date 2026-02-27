Familiares e amigos se despediram nesta semana de Maria Rita Rodrigues da Silva, que morreu aos 25 anos após um mal súbito. Muito querida por todos ao seu redor, ela é lembrada como filha, amiga, vizinha, namorada, colega de trabalho e inspiração para muitas pessoas.

De acordo com informações da família, Maria Rita estava em casa com os pais no momento em que passou mal. Ela, que morava em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, fazia o que mais gostava, maquiando a mãe, quando perdeu o ar e desmaiou na cama. Os pais e o namorado prestaram os primeiros socorros até a chegada da ambulância, que a encaminhou ao hospital. Na unidade de saúde, ela sofreu quatro paradas cardíacas e não resistiu.