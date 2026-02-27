Familiares e amigos se despediram nesta semana de Maria Rita Rodrigues da Silva, que morreu aos 25 anos após um mal súbito. Muito querida por todos ao seu redor, ela é lembrada como filha, amiga, vizinha, namorada, colega de trabalho e inspiração para muitas pessoas.
De acordo com informações da família, Maria Rita estava em casa com os pais no momento em que passou mal. Ela, que morava em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, fazia o que mais gostava, maquiando a mãe, quando perdeu o ar e desmaiou na cama. Os pais e o namorado prestaram os primeiros socorros até a chegada da ambulância, que a encaminhou ao hospital. Na unidade de saúde, ela sofreu quatro paradas cardíacas e não resistiu.
Ainda segundo os familiares, tudo aconteceu de forma muito rápida e sem sofrimento. A causa da morte foi isquemia miocárdica aguda e tromboembolismo pulmonar. Maria Rita não fazia uso de nenhum medicamento.
Em nota, a família agradeceu as manifestações de carinho recebidas, incluindo a presença no velório e no sepultamento, o envio de flores, mensagens de apoio e orações.
Maria Rita havia se formado na faculdade há poucos meses e vivia um momento considerado especial em sua vida pessoal e profissional. Estava trabalhando na área em que sempre desejou atuar e mantinha um relacionamento afetivo que, segundo a família, a fazia feliz. Pessoas próximas destacam seu jeito intenso de viver, o sorriso constante e o alto-astral que marcavam sua presença.
Familiares ressaltam que preferem lembrar os momentos compartilhados ao lado dela, as risadas, a amizade e as memórias construídas ao longo de seus 25 anos.
A missa de sétimo dia foi celebrada nesta sexta-feira (27), às 19h, na Paróquia Santíssima Virgem, no Jardim do Mar, em São Bernardo do Campo, reunindo parentes e amigos em homenagem à jovem.