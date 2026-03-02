A carreta itinerante do Museu Catavento estaciona na avenida Dr. Altino Arantes, Centro, a partir desta segunda-feira (2), levando experimentos científicos e oficinas gratuitas para a população.
A ação, que integra o programa estadual CultSP na Estrada, oferece visitação guiada das 8h30 às 17h30 e permanece na cidade até a próxima sexta-feira (6).
O veículo de 20 metros é adaptado para receber pessoas com deficiência. A atração funciona como um museu móvel, reunindo nove instalações interativas de física, química, biologia e astronomia.
Entre os destaques estão o Gerador de Van de Graaff, famoso por deixar os cabelos em pé, a bicicleta geradora de energia e simuladores de fenômenos naturais.
Cada sessão dura 25 minutos e acontece para grupos de até 20 pessoas. Quatro educadores acompanham o público durante o percurso.
A atração é voltada às pessoas de todas as idades.