OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
SÃO SEBASTIÃO

Mãe e recém-nascidos são resgatados de aldeia alagada na região

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMSS
Mãe e bebê foram levados ao Hospital de Clínicas
Uma puérpera indígena e seu bebê recém-nascido foram resgatados em uma operação especial na manhã de sexta-feira (27), após ficarem ilhados pelas chuvas na Aldeia Rio Silveiras, em Boraceia.

Devido às inundações, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Defesa Civil precisaram utilizar um bote inflável e uma caminhonete 4x4 para acessar a comunidade.

O bebê nasceu por volta das 4h da manhã, em meio aos incidentes causados pelo mau tempo. Como as vias de acesso à aldeia estavam submersas, a ambulância convencional não conseguiu chegar ao local, exigindo a integração entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Segurança Urbana.

Após o resgate, mãe e filho foram levados ao Hospital de Clínicas de São Sebastião Costa Sul, em Boiçucanga. De acordo com a unidade hospitalar, ambos passam bem. O menino nasceu saudável, com 2,916 kg e 48 cm.

