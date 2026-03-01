Uma puérpera indígena e seu bebê recém-nascido foram resgatados em uma operação especial na manhã de sexta-feira (27), após ficarem ilhados pelas chuvas na Aldeia Rio Silveiras, em Boraceia.
Devido às inundações, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Defesa Civil precisaram utilizar um bote inflável e uma caminhonete 4x4 para acessar a comunidade.
O bebê nasceu por volta das 4h da manhã, em meio aos incidentes causados pelo mau tempo. Como as vias de acesso à aldeia estavam submersas, a ambulância convencional não conseguiu chegar ao local, exigindo a integração entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Segurança Urbana.
Após o resgate, mãe e filho foram levados ao Hospital de Clínicas de São Sebastião Costa Sul, em Boiçucanga. De acordo com a unidade hospitalar, ambos passam bem. O menino nasceu saudável, com 2,916 kg e 48 cm.