Uma puérpera indígena e seu bebê recém-nascido foram resgatados em uma operação especial na manhã de sexta-feira (27), após ficarem ilhados pelas chuvas na Aldeia Rio Silveiras, em Boraceia.

Devido às inundações, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Defesa Civil precisaram utilizar um bote inflável e uma caminhonete 4x4 para acessar a comunidade.

