Um homem foi detido pela Polícia Militar na região norte de São José dos Campos, no sábado (28), por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Os policiais aprenderam um revólver calibre 22 com o suspeito.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência deu-se durante patrulhamento de Força Tática na rua Monte Everest, no bairro Jardim Altos de Santana, à procura de um criminoso foragido que não foi localizado em sua residência.