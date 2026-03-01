Um homem foi detido pela Polícia Militar na região norte de São José dos Campos, no sábado (28), por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Os policiais aprenderam um revólver calibre 22 com o suspeito.
A ocorrência deu-se durante patrulhamento de Força Tática na rua Monte Everest, no bairro Jardim Altos de Santana, à procura de um criminoso foragido que não foi localizado em sua residência.
A equipe policial foi informada de que o procurado é usuário de drogas e é visto com frequência nos prédios do Jaguari.
O patrulhamento foi direcionado ao local citado, onde foi executada incursão a pé. Durante a ação, a equipe visualizou um homem de camiseta preta e bermuda branca que, ao perceber a presença da Polícia Militar, empreendeu fuga com a mão na cintura, entrando em um apartamento desconhecido.
Os policiais acompanharam o suspeito e, diante da suspeita de posse de arma proibida, o homem abordado na sala do imóvel.
Imediatamente, o suspeito começou a gritar pela mãe, a qual saiu do banheiro coberta com uma toalha de banho, juntamente com uma criança. A mulher ouviu as explicações dos policiais sobre o motivo da abordagem, e permitiu a busca domiciliar.
Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrando. Porém, um policial achou em cima do braço do sofá, próximo à porta de entrada, coberto com uma toalha de mesa, um revólver da marca Rossi, calibre 22, prateado e com numeração suprimida, além de duas munições intactas.
A PM disse que, durante a busca, a mãe e o suspeito tentaram mexer no sofá, sendo necessário o isolamento das pessoas do ambiente. Também foi necessário o uso de algemas.
Após a equipe de Força Tática realizar a prisão do suspeito, a ocorrência foi conduzida à CPJ (Central de Polícia Judiciária), na qual a autoridade policial formalizou o boletim de ocorrência por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, bem como o auto de apreensão do armamento.