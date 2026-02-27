Mães de alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jardim dos Estados, no bairro Jardim dos Estados, em Taubaté, denunciaram um funcionário da unidade que estaria praticando atos violentos contra os alunos, especialmente crianças de 7 a 9 anos.

Segundo a denúncia, na última quarta-feira (25), o funcionário, que atuaria como inspetor de aluno, teria empurrado uma criança e gritado no ouvido dela frases como: “fica quieto”, “você não sabe quem eu sou” e “não sabe do que sou capaz”.