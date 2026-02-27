Mães de alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jardim dos Estados, no bairro Jardim dos Estados, em Taubaté, denunciaram um funcionário da unidade que estaria praticando atos violentos contra os alunos, especialmente crianças de 7 a 9 anos.
Segundo a denúncia, na última quarta-feira (25), o funcionário, que atuaria como inspetor de aluno, teria empurrado uma criança e gritado no ouvido dela frases como: “fica quieto”, “você não sabe quem eu sou” e “não sabe do que sou capaz”.
O episódio ocorreu no pátio da escola e assustou alunos da unidade, que contaram o caso aos pais e mães. O assunto foi divulgado em grupo de mensagens utilizado pelos pais, e vários deles cobraram a demissão do funcionário da escola – Secretaria de Educação disse que ele foi desligado (veja nota abaixo).
A mãe do menino que teria sido empurrado gravou um vídeo e publicou nas redes sociais, afirmando que o filho foi “gritado e empurrado”. Ela disse que “providências foram tomadas” e que “isso não pode ser normal”, e concluiu: “conversem com seus filhos”.
Outra mãe narrou que as crianças estavam no pátio, com vários alunos. E que o menino teria saído do lugar, causando a fúria do inspetor. “Ele se exaltou com a criança, mandou sentar e gritou no ouvido dele. Todas as crianças ficaram assustadas com a atitude dele”, contou a mãe.
“Meu filho não vai para a escola enquanto ele estiver lá. Ficamos com medo dessas pessoas descontroladas. Insegurança de levar os filhos na escola”, disse ela.
“Eu acho que esse cara teria que ser banido de estar entrando na escola por ter acontecido isso, porque a gente não sabe o que pode acontecer com outros alunos, porque uma pessoa com esses pensamentos, a gente não sabe o que pode vir a acontecer”, afirmou outra mãe.
Segundo as mães, o funcionário pertence aos quadros da Funcabes (Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté), que tem convênio com a Prefeitura de Taubaté.
Neste ano letivo, devido a problemas no processo seletivo promovido pela Funcabes, como revelou OVALE, a rede municipal de ensino de Taubaté começou com um déficit de 735 funcionários, pelo menos.
Outro lado
Em nota, a Secretaria de Educação de Taubaté disse que a direção da escola recebeu a denuncia, advertiu o funcionário e o colocou a disposição da Funcabes. “O mesmo não se encontra mais na unidade escolar”, afirmou a pasta.
Procurada por meio da assessoria da Unitau (Universidade de Taubaté), a Funcabes ainda não se pronunciou sobre o assunto. O espaço segue aberto.