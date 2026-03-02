Um homem procurado pela Justiça por furto foi preso durante uma fiscalização de trânsito em São José dos Campos, após entrar em luta corporal contra os policiais e fugir.
A ocorrência foi registrada na noite de sábado (28), por volta das 22h30, quando policiais militares do 1º BPM-I (Primeiro Batalhão de Polícia Militar do Interior) o abordaram na avenida Lisboa, no Jardim Augusta, conduzindo um veículo Audi A3, de cor preta.
Durante a vistoria, nada de ilícito foi localizado, mas verificou-se que o condutor estava com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida e em categoria incompatível com o veículo conduzido.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Em consulta aos dados, constatou-se que o abordado encontrava-se na condição de procurado da Justiça pelo crime de furto.
Ele tentou resistir à prisão e entrou em luta contra os policiais, conseguindo evadir-se, mas foi alcançado após perseguição na avenida Senador Teotônio Vilela e contido com uso de algemas.
Um policial sofreu escoriações leves durante a ação. Encaminhado à delegacia, o homem permaneceu preso, à disposição da Justiça.