OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
MANDADO DE PRISÃO

Procurado por furto luta com PM e tenta fugir, mas é preso em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem procurado pela Justiça por furto foi preso durante uma fiscalização de trânsito em São José dos Campos, após entrar em luta corporal contra os policiais e fugir.

A ocorrência foi registrada na noite de sábado (28), por volta das 22h30, quando policiais militares do 1º BPM-I (Primeiro Batalhão de Polícia Militar do Interior) o abordaram na avenida Lisboa, no Jardim Augusta, conduzindo um veículo Audi A3, de cor preta.

Durante a vistoria, nada de ilícito foi localizado, mas verificou-se que o condutor estava com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida e em categoria incompatível com o veículo conduzido.

Em consulta aos dados, constatou-se que o abordado encontrava-se na condição de procurado da Justiça pelo crime de furto.

Ele tentou resistir à prisão e entrou em luta contra os policiais, conseguindo evadir-se, mas foi alcançado após perseguição na avenida Senador Teotônio Vilela e contido com uso de algemas.

Um policial sofreu escoriações leves durante a ação. Encaminhado à delegacia, o homem permaneceu preso, à disposição da Justiça.

