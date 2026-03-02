Um homem procurado pela Justiça por furto foi preso durante uma fiscalização de trânsito em São José dos Campos, após entrar em luta corporal contra os policiais e fugir.

A ocorrência foi registrada na noite de sábado (28), por volta das 22h30, quando policiais militares do 1º BPM-I (Primeiro Batalhão de Polícia Militar do Interior) o abordaram na avenida Lisboa, no Jardim Augusta, conduzindo um veículo Audi A3, de cor preta.

Durante a vistoria, nada de ilícito foi localizado, mas verificou-se que o condutor estava com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida e em categoria incompatível com o veículo conduzido.