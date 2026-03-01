A Prefeitura de São Sebastião multou a Sabesp em R$ 100 mil por contaminação do Rio Maresias, decorrente de excesso de dosagem de hipoclorito.

A fiscalização ambiental vistoriou a foz do Rio Maresias no dia 26 de fevereiro de 2026, após denúncia formal. No local, foi constatada grande quantidade de peixes mortos, incluindo espécies nativas como acarás papa-terra e bagres. Também foi identificado forte odor de cloro às margens do rio e em uma caixa de passagem próxima ao ponto de ocorrência.