O que era uma esperança, durou menos de 24 horas. E o sonho do Taubaté lutar por uma improvável classificação à segunda fase da Série A-2 do Campeonato Paulista foi sepultado na manhã deste domingo (1), com os resultados de dois jogos e a uma rodada do final da primeira fase.

No sábado (28), o Burro da Central venceu e rebaixou o São Bento, fora de casa, com um 3 a 2. Assim, chegou aos 16 pontos, subiu para o décimo lugar e ficou três pontos atrás do Osasco Sporting, oitavo colocado, e um ponto atrás do Juventus, sétimo.