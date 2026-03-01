O que era uma esperança, durou menos de 24 horas. E o sonho do Taubaté lutar por uma improvável classificação à segunda fase da Série A-2 do Campeonato Paulista foi sepultado na manhã deste domingo (1), com os resultados de dois jogos e a uma rodada do final da primeira fase.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
No sábado (28), o Burro da Central venceu e rebaixou o São Bento, fora de casa, com um 3 a 2. Assim, chegou aos 16 pontos, subiu para o décimo lugar e ficou três pontos atrás do Osasco Sporting, oitavo colocado, e um ponto atrás do Juventus, sétimo.
Porém, o Osasco, que jogava em casa contra o líder Ituano, não poderia somar pontos, mas venceu por 2 a 0. E foi a 22 pontos, acabando com qualquer chance do Burrão. Mesmo que tivesse perdido para o time de Itu, o Taubaté estaria fora.
Isso porque o Juventus venceu o XV de Piracicaba por 3 a 0, na Rua Javari, e chegou aos 20 pontos, entrando no G-8. Assim, o Sertãozinho caiu para o oitavo lugar, com 19 pontos, mas cinco vitórias, contra três dos taubateanos. Enfim, com esses dois resultados, o time da região apenas cumprirá tabela na última rodada, em casa, dia 7. Na oportunidade, poderá rebaixar o Grêmio Prudente, em jogo marcado para às 15h30, no estádio Joaquinzão.
Até o jogo passado, o time comandado pelo técnico Fahel Junior ainda tinha um pequeno risco de queda, que acabou com o triunfo em Sorocaba. A campanha este ano foi sofrível e a primeira vitória veio apenas na nona rodada, quando iniciou reação, mas insuficiente para se classificar.