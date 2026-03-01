A Caixa Econômica Federal abriu vagas para a formação de cadastro reserva e preenchimento de cerca de 200 vagas de estágio.

As oportunidades são para estudantes de níveis médio, técnico e superior e abrangem as cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte.

Quem pode participar