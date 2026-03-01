A Caixa Econômica Federal abriu vagas para a formação de cadastro reserva e preenchimento de cerca de 200 vagas de estágio.
As oportunidades são para estudantes de níveis médio, técnico e superior e abrangem as cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte.
Quem pode participar
Podem participar estudantes com idade mínima de 16 anos, regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas, com frequência efetiva nos seguintes níveis:
- Ensino Médio e EJA: Alunos a partir do 1º ano.
- Ensino Técnico: Cursos como Administração, Comércio, Contabilidade, Finanças, Logística, Marketing, Recursos Humanos, Secretariado, Seguros, Serviços Públicos, Vendas e Segurança do Trabalho.
- Ensino Superior: Estudantes a partir do 2º semestre em cursos como Direito, Engenharia, Arquitetura, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Ciências Sociais e Ciências Políticas.
Benefícios
A remuneração do estudante varia conforme o nível de escolaridade e a carga horária, sendo de R$ 500 para estudantes de nível médio ou técnico com jornada de 20 horas semanais e de R$ 1.800 para o nível superior com 25 horas semanais.
Todos os estagiários recebem auxílio-transporte no valor de R$ 150 por mês.
Inscrições e provas
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site da Super Estágios (www.superestagios.com.br) até o dia 20 de março de 2026. O processo conta com um sistema de cotas que reserva 10% das vagas para pessoas com deficiência (PCD), 30% para candidatos pretos ou pardos e 3% para indígenas.
Logo após o cadastro, o candidato já pode realizar a prova online, que consiste em 20 questões de múltipla escolha sobre língua portuguesa, informática e conhecimentos específicos (conforme o nível). Cada questão tem um tempo limite de 2 minutos para resposta.