O ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) conquistou o terceiro lugar em uma competição internacional promovida pela empresa sueca Lovable e receberá US$ 100 mil em créditos para o desenvolvimento de aplicações baseadas em Inteligência Artificial.

A vitória foi definida por votação popular, na qual o ITA somou 15.437 votos, ficando atrás apenas do Instituto Militar de Engenharia e do JKKN Educational Institutes, da Índia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp