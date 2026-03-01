01 de março de 2026
TECNOLOGIA

ITA ganha US$ 100 mil em créditos para desenvolver IA em concurso

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/ITA
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Instituto Tecnológico de Aeronáutica

O ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) conquistou o terceiro lugar em uma competição internacional promovida pela empresa sueca Lovable e receberá US$ 100 mil em créditos para o desenvolvimento de aplicações baseadas em Inteligência Artificial.

A vitória foi definida por votação popular, na qual o ITA somou 15.437 votos, ficando atrás apenas do Instituto Militar de Engenharia e do JKKN Educational Institutes, da Índia.

O prêmio permite o acesso à tecnologia de "vibe coding", para a criação de softwares e sites por meio de comandos em linguagem natural, eliminando a necessidade da programação tradicional.

Os recursos serão utilizados para fortalecer o treinamento e a formação de profissionais capazes de transformar o cenário tecnológico brasileiro por meio de ferramentas avançadas de IA.

