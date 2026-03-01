Uma motociclista de 35 anos ficou ferida após bater em um poste, em Taubaté, na noite de sábado (28). O acidente aconteceu na avenida Prefeito Moacyr Freire, no bairro Estiva.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo o Corpo de Bombeiros, a condutora da moto chocou-se contra um poste. Não há informação de envolvimento de outro veículo no acidente.
A motociclista foi socorrida ao Pronto-Socorro do Hospital Regional de Taubaté com escoriações na face.