OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
ACIDENTE DE TRÂNSITO

Motociclista fica ferida após bater em poste, em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução

Uma motociclista de 35 anos ficou ferida após bater em um poste, em Taubaté, na noite de sábado (28). O acidente aconteceu na avenida Prefeito Moacyr Freire, no bairro Estiva.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a condutora da moto chocou-se contra um poste. Não há informação de envolvimento de outro veículo no acidente.

A motociclista foi socorrida ao Pronto-Socorro do Hospital Regional de Taubaté com escoriações na face.

