A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão e recuperou um quadriciclo em um condomínio de alto padrão em São José dos Campos, durante apuração de crime de estelionato.

Segundo a Polícia Civil, agentes do 8º Distrito Policial de São José deram cumprimento a dois mandados expedidos pela Vara de Garantias de Passos (MG), para localizar dois veículos (quadriciclos) apontados como alvo de estelionato. A ação ocorreu na quinta-feira (27), na região do Aquarius, região oeste da cidade.