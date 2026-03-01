A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão e recuperou um quadriciclo em um condomínio de alto padrão em São José dos Campos, durante apuração de crime de estelionato.
Segundo a Polícia Civil, agentes do 8º Distrito Policial de São José deram cumprimento a dois mandados expedidos pela Vara de Garantias de Passos (MG), para localizar dois veículos (quadriciclos) apontados como alvo de estelionato. A ação ocorreu na quinta-feira (27), na região do Aquarius, região oeste da cidade.
De acordo com as informações repassadas pela equipe, um quadriciclo foi localizado na caçamba de uma VW Amarok branca, estacionada no subsolo do edifício. O veículo foi apreendido, levado à unidade policial e entregue ao representante da empresa vítima do golpe, nos termos de autorização judicial.
As diligências continuaram para tentar localizar o segundo quadriciclo. A Polícia Civil afirma que fez pesquisas em sistemas e utilizou ferramentas de leitura de placas para rastrear deslocamentos do veículo.
O investigado foi questionado e declarou que o bem teria sido enviado a Caraguatatuba, alegando que seria um presente familiar, mas sem informar o endereço. Ele sustentou ainda que se trataria de “mero desacordo comercial” e citou que teria ajuizado uma ação de consignação em pagamento na esfera cível.
A polícia informou que solicitou imagens e informações à empresa de segurança do condomínio para esclarecer o período de retirada do veículo. Os dois veículos são avaliados em cerca de R$ 100 mil.