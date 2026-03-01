Duas mulheres e um homem foram presos durante uma ação militar que desmantelou um ponto de preparo de entorpecentes no bairro Campo dos Alemães.
A ocorrência foi registrada no sábado (28) e também resultou na apreensão de drogas e de um veículo utilizado em roubos, após mobilização de equipes do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) e do apoio do helicóptero Águia.
Ocorrência
A ocorrência teve início quando o CSI (Centro de Segurança Integrada) avistou um veículo Santana, utilizado em um roubo recente no bairro Jardim Satélite, circulando pela avenida dos Evangélicos. Em patrulhamento pela região, os policiais localizaram o carro abandonado no Campo dos Alemães.
No interior do veículo, foram encontrados um revólver, uma faca, um alicate e a capa do celular da vítima do assalto.
Durante a varredura nas proximidades, a equipe abordou um suspeito que saía de uma residência. Com a entrada autorizada no imóvel, os policiais flagraram duas mulheres e um homem embalando diversas porções de crack para comercialização.
Um deles tentou fugir pelo telhado das casas vizinhas, mas foi localizado e detido em via pública após ser monitorado pelo Helicóptero Águia. Outras três pessoas que estavam na casa também foram detidas. Os demais envolvidos foram qualificados como investigados tanto pelo tráfico quanto pelo roubo.
O veículo e o material ilícito foram apreendidos e permanecem à disposição da Justiça para o prosseguimento das investigações.
O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária, onde o delegado ratificou a prisão das duas mulheres e do homem por tráfico de drogas.