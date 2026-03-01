Duas mulheres e um homem foram presos durante uma ação militar que desmantelou um ponto de preparo de entorpecentes no bairro Campo dos Alemães.

A ocorrência foi registrada no sábado (28) e também resultou na apreensão de drogas e de um veículo utilizado em roubos, após mobilização de equipes do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) e do apoio do helicóptero Águia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ocorrência