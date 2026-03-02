02 de março de 2026
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem ameaça filha e esposa com machadinha e é preso

Por Da redação | Cachoeira Paulista
| Tempo de leitura: < 1 min
Imagem ilustrativa- reprodução
Homem ameaçou esposa e filha com uma machadinha
Homem ameaçou esposa e filha com uma machadinha

A ação ocorreu na noite de sábado (28), após policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) serem acionados para atender a uma ocorrência de violência doméstica no bairro Margem Esquerda.

No local, as vítimas relataram agressões e ameaças com uma machadinha. O homem foi conduzido ao plantão policial e permaneceu preso, à disposição da Justiça.

