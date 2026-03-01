Patrulha de policiais militares da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), grupo de elite da PM, terminou com um homem preso por tráfico de drogas, na noite de sexta-feira (27).

O patrulhamento ocorreu no bairro Olaria, quando os policiais abordaram um homem que tentou dispensar uma bolsa em área de mata ao perceber a equipe.