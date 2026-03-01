01 de março de 2026
OPERAÇÃO ESPECIAL

Patrulha da Rota em Lorena termina com homem preso por tráfico

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Drogas e dinheiro apreendidos em Lorena
Patrulha de policiais militares da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), grupo de elite da PM, terminou com um homem preso por tráfico de drogas, na noite de sexta-feira (27).

O patrulhamento ocorreu no bairro Olaria, quando os policiais abordaram um homem que tentou dispensar uma bolsa em área de mata ao perceber a equipe.

Na ação, foram apreendidos R$ 342 em dinheiro, 28 porções de maconha, 237 porções de cocaína e uma balança de precisão.

O suspeito foi conduzido ao Distrito Policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

