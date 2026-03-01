Patrulha de policiais militares da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), grupo de elite da PM, terminou com um homem preso por tráfico de drogas, na noite de sexta-feira (27).
O patrulhamento ocorreu no bairro Olaria, quando os policiais abordaram um homem que tentou dispensar uma bolsa em área de mata ao perceber a equipe.
Na ação, foram apreendidos R$ 342 em dinheiro, 28 porções de maconha, 237 porções de cocaína e uma balança de precisão.
O suspeito foi conduzido ao Distrito Policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.