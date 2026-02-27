Com atraso no cronograma, a cidade de São José dos Campos recebeu 25% dos novos ônibus elétricos previstos para chegar ao município até janeiro de 2026. Foram entregues 20 dos 80 veículos previstos até o primeiro mês de 2026.
O cronograma consta no contrato assinado entre a Urbam (Urbanizadora Municipal) – empresa ligada à Prefeitura de São José dos Campos – e a Green Energy, fornecedora dos veículos que venceu a licitação.
O contrato foi assinado em 7 de março de 2025 e prevê a entrega gradual de 400 ônibus elétricos até setembro de 2026. O custo ao município é de R$ 2,718 bilhões ao longo de 15 anos.
Entre setembro de 2025 e janeiro de 2026, a Prefeitura previa receber 80 ônibus elétricos, mas apenas 20 foram entregues à cidade, 25% da totalidade prevista para o período.
O atraso, de acordo com a prefeitura, estaria ligado à dificuldades no fornecimento de matérias-primas por parte de seus fornecedores da Green Energy (leia mais abaixo).
Entregas atrasadas
A primeira entrega deveria ocorrer seis meses após a assinatura do contrato, no início de setembro de 2025, com os 20 primeiros carros. No entanto, a Green Energy alegou atrasos de fornecedores e foram entregues apenas cinco veículos, que foram apresentados pela Prefeitura no dia 1º de outubro.
Antes do final do ano, o município recebeu mais 15 ônibus elétricos para a frota municipal, chegando a 20 veículos destinados ao novo modelo de mobilidade urbana da cidade, uma das principais bandeiras da campanha à reeleição do prefeito Anderson Farias (PSD).
Outros 60 veículos deveriam chegar entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026, mas não foram entregues até o momento. O restante do cronograma estabelece mais 120 ônibus em maio e os 200 restantes até setembro de 2026.
Prefeitura responde
O cronograma vem sendo divulgado pela Prefeitura desde a entrega dos cinco primeiros ônibus, em outubro de 2025. Procurada desde a última quarta-feira (25), a administração municipal respondeu nesta sexta-feira (27) que o contrato de locação dos ônibus elétricos estabelece que a empresa deve apresentar atualização mensal do cronograma de entregas.
“A Green Energy informou ajustes nas datas inicialmente previstas, justificando dificuldades no fornecimento de matérias-primas por parte de seus fornecedores. O prazo contratual final para entrega da frota permanece setembro de 2026. Portanto, neste momento, o cronograma global do contrato segue dentro do prazo estabelecido”, diz a nota da administração municipal.
Em caso de descumprimento das obrigações contratuais, segundo a Prefeitura, estão previstas as penalidades legais cabíveis.
“A implantação do novo sistema elétrico é um projeto estruturante e inovador, com veículos personalizados e tecnologia embarcada, alinhado ao conceito de Cidade Inteligente e sustentável que São José dos Campos vem consolidando”, completou.