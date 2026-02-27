Com atraso no cronograma, a cidade de São José dos Campos recebeu 25% dos novos ônibus elétricos previstos para chegar ao município até janeiro de 2026. Foram entregues 20 dos 80 veículos previstos até o primeiro mês de 2026.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O cronograma consta no contrato assinado entre a Urbam (Urbanizadora Municipal) – empresa ligada à Prefeitura de São José dos Campos – e a Green Energy, fornecedora dos veículos que venceu a licitação.