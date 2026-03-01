O taubateano Carlos Prates vai enfrentar o australiano Jack Della Maddalena no card principal do UFC Perth, no dia 2 de maio, na Austrália.
Atual 5º colocado no ranking dos meio-médios (até 77 kg), Prates desembarca no país da Oceania embalado por duas vitórias consecutivas por nocaute sobre Geoff Neal e Leon Edwards.
Considerado um dos nomes mais empolgantes da divisão, o taubateano venceu todas as suas seis lutas no UFC por nocaute, faturando bônus de “Performance da Noite” em todas elas. Aos 32 anos, ele soma 23 vitórias e sete derrotas no cartel, com seis triunfos e apenas uma derrota na organização.
Do outro lado, Jack Della Maddalena é ex-campeão da categoria e luta em casa, buscando retomar o caminho das vitórias após ser destronado por Islam Makhachev em novembro de 2025.
Antes do revés, o australiano emplacou oito vitórias consecutivas, cinco por via rápida, superando nomes de peso como Belal Muhammad, Gilbert Burns e Kevin Holland.
Como Della Maddalena é um campeão recente, uma vitória de Prates pode colocá-lo diretamente na rota de um confronto pelo cinturão, que hoje pertence ao russo Islam Makhachev.