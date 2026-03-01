01 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
FORAGIDO

Condenado por tráfico de drogas é preso pela PM em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação/41º BPM-I
Condenado por tráfico é preso em Jacareí

Um homem condenado por tráfico de drogas, procurado pela Justiça, foi localizado e preso em Jacareí.

A ação ocorreu no bairro Cidade Nova, durante patrulhamento da Força Tática do  41º BPM-I (atalhão de Polícia Militar do Interior), na sexta-feira (27).

Em abordagem, a equipe constatou, via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), o mandado de prisão aberto contra ele por tráfico. Ele foi preso e permanece à disposição da Justiça.

