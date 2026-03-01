Um homem condenado por tráfico de drogas, procurado pela Justiça, foi localizado e preso em Jacareí.

A ação ocorreu no bairro Cidade Nova, durante patrulhamento da Força Tática do 41º BPM-I (atalhão de Polícia Militar do Interior), na sexta-feira (27).

