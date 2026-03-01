A Sabesp oferece oportunidade de quitação de débitos de conta de água com até 80% de desconto por meio da campanha "Acertando suas Contas", que vai até 31 de março.
Além do desconto no valor principal, há isenção de 100% sobre juros, multas e correções monetárias.
Campanha
A iniciativa já alcançou a marca de 25 mil acordos formalizados em todo o Estado. Para viabilizar a adesão, foram estabelecidas diferentes modalidades de pagamento.
Os clientes residenciais podem optar pela quitação à vista usando Pix ou pelo parcelamento em até 24 vezes no cartão de crédito. Já para os consumidores enquadrados na tarifa social ou em situação de vulnerabilidade, o programa permite o parcelamento em até 36 vezes diretamente no boleto bancário.
Como participar
Os interessados em participar da renegociação podem procurar um dos 48 postos de atendimento presenciais da Sabesp, cujos endereços constam nas próprias faturas de água.
Além disso, podem se informar por meio da Central de Atendimento telefônico, número 0800 055 0195, onde é possível consultar débitos e formalizar o acordo sem sair de casa.