O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) inicia o mês de março com 490 vagas de emprego disponíveis para início imediato. As oportunidades abrangem diferentes perfis de profissionais, de escolaridade e experiência.

O destaque é a área de atendimento com 130 oportunidades para atendente de telemarketing, com outras 20 vagas exclusivas ao público PCD.