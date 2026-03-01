O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) inicia o mês de março com 490 vagas de emprego disponíveis para início imediato. As oportunidades abrangem diferentes perfis de profissionais, de escolaridade e experiência.
O destaque é a área de atendimento com 130 oportunidades para atendente de telemarketing, com outras 20 vagas exclusivas ao público PCD.
Outras funções com grande número de vagas são serralheiro (35), cobrador de transporte coletivo (30), auxiliar de limpeza (26), instalador de linhas telefônicas (25) e pedreiro (19).
A lista completa pode ser consultada no site da Prefeitura de São José dos Campos.
O PAT funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Praça Afonso Pena, nº 175, Centro.
Para se candidatar, é necessário apresentar carteira de trabalho, documento de identidade com foto e currículo impresso.