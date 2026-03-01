01 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
PERIGO

Vazamento de gás causa princípio de incêndio em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: < 1 min
Vazamento de gás com chamas em Caraguatatuba
Um incêndio em uma cozinha assustou moradores do bairro Verde Mar em Caraguatatuba, no último sábado (28).

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 2h40 para atendimento à ocorrência na Viela 2, onde um botijão de gás apresentava vazamento com chamas.

Na residência, a equipe desligou o gás e extinguiu o incêndio.

O local foi deixado em segurança. Ninguém ficou ferido.

