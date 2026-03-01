Um incêndio em uma cozinha assustou moradores do bairro Verde Mar em Caraguatatuba, no último sábado (28).

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 2h40 para atendimento à ocorrência na Viela 2, onde um botijão de gás apresentava vazamento com chamas.

