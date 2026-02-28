O Taubaté marcou três gols no final e venceu o São Bento por 3 a 2 de virada neste sábado (28), no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela penúltima rodada da primeira fase da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026.
Com esse resultado, o Burro da Central, sob comando do técnico Fahel Junior, chega aos 16 pontos, sobe momentaneamente para décimo lugar, mas ainda não está livre do rebaixamento, o que pode acontecer com os demais resultados da rodada. E, por incrível que pareça, ainda tem chances de classificação, embora remotíssimas e dependendo de ainda mais combinações. E o São Bento está matematicamente rebaixado, com apenas 5 pontos e na lanterna.
Na última rodada, o Taubaté recebe o Grêmio Prudente a partir das 15h, no outro sábado (7), no estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté. No mesmo dia e horário, o time de Sorocaba visita o Santo André, no estádio Bruno José Daniel, na cidade do Grande ABC.
O jogo
No primeiro tempo, o Taubaté teve uma boa chance logo com 15 segundos de jogo, quando Romarinho avançou pela esquerda e bateu cruzado, perto do gol, com perigo.
Mas, o São Bento acordou e respondeu aos 7min, com Cauê Raphael, que chutou de longe e Adilson Junior fez boa defesa.
Ali, o Taubaté começou a ter dificuldades para sair jogando e recuou. Aos 19min, Gustavo Nunes teve boa chance para o São Bento, quando recebeu na entrada da área e bateu cruzado, pra defesa tranquila de Adilson Junior.
Depois, o Burro da Central se acertou e levou perigo aos 26min, quando Ítalo tentou cruzar, a bola pegou efeito e o goleiro Zuconelli desviou para escanteio.
E o jogo estava lá e cá, com os times se alternando. Aos 38min, Vinícius Poz recebeu cruzamento da direita, livre, mas a bola veio forte, ele cabeceou por cima e o Taubaté se salvou.
Mas, aos 44min, não teve jeito. Em contra-ataque pela esquerda, a bola sobrou para Fabio Bahia, na entrada da área, e ele mandou de pé esquerdo, no meio do gol: 1 a 0, placar que se manteve até o intervalo.
Na volta do segundo tempo, o Taubaté continuou com dificuldades e, aos 7min, quase sai o segundo gol do São Bento. Após cruzamento da esquerda, a bola sobrou livre para Gustavo Nunes, que recebeu na área, mas finalizou mal e mandou para fora.
Outra grande chance do São Bento veio aos 10min, quando Natan pegou um chute de sem pulo, na entrada da área, mandou no ângulo, mas Adilson Junior fez uma defesa espetacular, mandando para escanteio. Na cobrança Fabio Bahia desviou de cabeça e mandou à direita do goleiro. Era um sufoco.
Ali, o Taubaté acordou e assustou pela primeira vez na etapa final, aos 13min. Em cobrança de falta de Maranhão, o goleiro Zuconelli fez uma difícil defesa e mandou para escanteio.
Depois, o Burrão cresceu e começou a pressionar, entrando com perigo na área e buscando mais o gol. E o time da casa já não tinha mais a mesma força ofensiva.
E, aos 33min, o Taubaté conseguiu um pênalti, quando o árbitro viu um puxão de camisa em cima do atacante Macário. Ele mesmo foi para cobrança, o goleiro defendeu, mas no rebote eo atacante colocou no gol, empatou e se isolou na artilharia da Série A-2 com 7 gols.
Ali, o jogo ficou aberto e o São Bento foi para cima. Aos 41min, Dener recebeu livre, na entrada da área e mandou para fora, a esquerda, perdendo gol incrível.
Mas, o jogo estava lá e cá e, aos 44min, Yamada recebeu na área e mandou para o gol, mas estava impedido. E o lance foi anulado.
No entanto, o São Bento, que ia para o tudo ou nada, deixou a defesa totalmente aberta e, aos 46min, o Burrão se aproveitou. Em boa jogada de Macário pela direita, ele rolou para Breno, que mandou no canto esquerdo: 2 a 1.
E, na saída de bola, o São Bento errou passe, o Taubaté aproveitou de novo e, com Luan Santos na entrada da área, mandou no canto esquerdo: 3 a 1. Em seguida, aos 49min, Kayo Chagas, de cabeça, descontou para o time de Sorocaba: 3 a 2.
Ficha técnica
São Bento
Zuconelli; Natan, Cauê Raphael (Kayo Chagas), Vinícius Poz e Marcinho; Fabio Bahia,Guilherme (Flavinho), Casagrande e Gustavo Nunes; Wellington (Denner) e Pedro Bortoluzo (Matheus). Técnico: Wilson Junior.
Taubaté
Adilson Junior; Mika (Yago Rocha), Breno, Renan Diniz e Ítalo; Wesley Fraga, Rodrigo Gaia (Leozinho) e Bernardo Rosa (Ariel); Maranhão (Luan Santos), Romarinho (Yamada) e Macário. Técnico: Fahel Junior
Gols: Fabio Bahia, aos 44min do 1º tempo; Macário (pênalti), aos 35min, Breno aos 46min e Luan Santos aos 47min, Kayo Chagas aos 49min do 2º. Árbitro: Guilherme Nunes de Santana. Local: estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Data: sábado, 28 de fevereiro de 2026. Cartões amarelos: Renan Diniz, Rodrigo Gaia, Breno, Wesley Fraga (T); Marcão; Wellington, Kayo Chagas Pedro Bortoluzo (S). Público: 942 pagantes. Renda: R$ 5.880