Um homem foi preso com uma arma pela Polícia Militar, em São José dos Campos, após denúncia de assédio sexual contra duas menores e ameaça aos parentes das vítimas, usando uma arma de fogo.

A prisão aconteceu na manhã deste sábado (28), por volta das 10h, na rua Aporé, no bairro São Bento, na região sul de São José dois Campos.