OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
OPERAÇÃO POLICIAL

Após denúncia de assédio a menores, homem é preso com arma em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Armas apreendidas com o suspeito em São José
Um homem foi preso com uma arma pela Polícia Militar, em São José dos Campos, após denúncia de assédio sexual contra duas menores e ameaça aos parentes das vítimas, usando uma arma de fogo.

A prisão aconteceu na manhã deste sábado (28), por volta das 10h, na rua Aporé, no bairro São Bento, na região sul de São José dois Campos.

Policiais militares do 3° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) realizaram a abordagem do suspeito.

A equipe foi acionada via Copom após denúncia de tentativa de assédio sexual contra duas menores. Na ocasião, o suspeito, C.R., teria ameaçado os parentes das vítimas com uma arma de fogo.

Durante a busca, a equipe localizou duas armas de calibre .22, marca Rossi, além de 34 munições intactas.

O homem foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

