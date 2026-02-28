O Jacareí marcou no finalzinho e venceu o Taquaritinga por 1 a 0 na tarde deste sábado (28), no estádio Taquarão, em Taquaritinga, pela sétima rodada da Série A-4 do Campeonato Paulista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com esse resultado, o Jacaré do Vale, sob comando do técnico Augusto Ambrogi, sobe parao sexto lugar, com 13 pontos, e deixa o rival em sétimo, com 10.