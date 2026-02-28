O Jacareí marcou no finalzinho e venceu o Taquaritinga por 1 a 0 na tarde deste sábado (28), no estádio Taquarão, em Taquaritinga, pela sétima rodada da Série A-4 do Campeonato Paulista.
Com esse resultado, o Jacaré do Vale, sob comando do técnico Augusto Ambrogi, sobe parao sexto lugar, com 13 pontos, e deixa o rival em sétimo, com 10.
Além disso, o time da região está agora com cinco jogos de invencibilidade e sem sofrer gols. E se consolida na parte de cima do campeonato.
Na próxima rodada, o Jacareí recebe o Colorado de Caieiras na quarta-feira (4), a partir das 15h, no estádio Du Campusano, em Jacareí. No mesmo dia e horário, o Taquaritinga visita o Nacional no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo.
Como foi o jogo
Em campo, o Jacareí começou melhor e teve uma boa chance com Théo, aos 5min. Ele pegou a bola e mandou por cima, da entrada da área, com perigo.
Mas, depois disso, o Taquaritinga tomou conta do jogo e passou a pressionar muito, dando trabalho para a defesa jacareiense.
O time da região só voltou a chegar com perigo aos 29min, quando Théo atacou pela esquerda, avançou e bateu rasteiro, para boa defesa do goleiro; na sobra, o chute saiu cruzado e passou por toda a extensão da meta. E o primeiro tempo acabou com empate por 0 a 0.
No segundo tempo, o Taquaritinga assustou logo no primeiro minuto, quando o goleiro César espalmou para escanteio um chute forte de fora da área, no canto direito.
Depois, a estratégia do Jacareí era se segurar e explorar os contra-ataques, mas encontrava dificuldades para completar as jogadas e chegar com perigo.
O Jacareí se livrou de levar o gol aos 31min, quando Kauã Giangler recebeu na esquerda, avançou e bateu cruzado. Mas, a bola saiu à esquerda, tirando tinta da trave.
Mas, o time da região respondeu aos 40min, quando o lateral-direito Zé Lúcio recebeu na área e bateu na rede, pelo lado de fora, assustando.
A partida ficou quente e, aos 40min, o goleiro do Jacareí fez outra grande defesa. Desta vez, César salvou com a perna esquerda, em chute de dentro da área. Antes do final, o time da casa ainda teve um desvio de cabeça que passou ao lado da trave esquerda.
E, no último lance do jogo, após falha da zaga do Taquaritinga, o Jacareí aproveitou para fazer 1 a 0 e garantir o triunfo, com Eduardo. Ele recebeu quase sem ângulo e mandou no canto.