A Polícia Militar prendeu três suspeitos com drogas, arma e munições. A prisão ocorreu na cidade de Paraibuna, na sexta-feira (27).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Policiais militares do 41º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizaram a prisão dos suspeitos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.
Uma equipe da companhia de Força Tática abordou um veículo VW/Gol após denúncias de que os ocupantes estariam realizando Tráfico de Drogas. A abordagem ao veículo ocorreu no bairro Cedro.
O veículo era ocupado por dois homens e, em seu interior, foram localizados 49 papelotes de cocaína.
Na sequência, os policiais militares detiveram um terceiro homem, comparsa dos primeiros, com drogas, um revólver calibre 38 e quinze munições.
Todos os suspeitos foram presos e conduzidos à delegacia. Eles responderão pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.