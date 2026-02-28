A Polícia Militar prendeu três suspeitos com drogas, arma e munições. A prisão ocorreu na cidade de Paraibuna, na sexta-feira (27).

Policiais militares do 41º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizaram a prisão dos suspeitos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.