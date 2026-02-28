Um homem condenado pelo crime de tráfico de drogas foi capturado pela Polícia Militar em Jacareí, na sexta-feira (27).
Ele estava foragido e foi encontrado por policiais militares do 41º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
A equipe de Força Tática realizou a abordagem durante patrulhamento pelo bairro Cidade Nova.
Durante consulta dos dados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), constatou-se a existência de mandado de prisão em aberto por condenação, pelo crime de tráfico de drogas.
O homem foi preso e permaneceu à disposição da Justiça.