Um homem condenado pelo crime de tráfico de drogas foi capturado pela Polícia Militar em Jacareí, na sexta-feira (27).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ele estava foragido e foi encontrado por policiais militares do 41º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).