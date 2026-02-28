28 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FORAGIDO

Procurado por tráfico é capturado pela Polícia Militar em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
Equipe de Força Tática realizou a abordagem durante patrulhamento pelo bairro Cidade Nova
Equipe de Força Tática realizou a abordagem durante patrulhamento pelo bairro Cidade Nova

Um homem condenado pelo crime de tráfico de drogas foi capturado pela Polícia Militar em Jacareí, na sexta-feira (27).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ele estava foragido e foi encontrado por policiais militares do 41º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

A equipe de Força Tática realizou a abordagem durante patrulhamento pelo bairro Cidade Nova.

Durante consulta dos dados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), constatou-se a existência de mandado de prisão em aberto por condenação, pelo crime de tráfico de drogas.

O homem foi preso e permaneceu à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários