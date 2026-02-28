28 de fevereiro de 2026
VIOLÊNCIA

Motorista de transporte informal é atacado a faca durante roubo

Por Jesse Nascimento | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Faca usada na tentativa de latrocínio em Guaratinguetá
Faca usada na tentativa de latrocínio em Guaratinguetá

Tentativa de latrocínio em Guaratinguetá terminou com dois suspeitos presos na noite de sexta-feira (27), no bairro Engenheiro Neiva, após um policial militar de folga intervir ao ver a vítima sendo atacada com golpes de faca durante tentativa de roubo de um carro.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 23º BPM/I detiveram dois suspeitos — um adulto e um adolescente — após uma tentativa de latrocínio em Guaratinguetá.

O caso ocorreu quando um policial militar que estava de folga e dirigia seu veículo particular se deparou com dois homens tentando roubar um Ônix prata. No momento da abordagem, um dos envolvidos estaria desferindo golpes de faca contra a vítima.

Diante da agressão, o policial interveio e, de acordo com a corporação, os suspeitos se renderam. Ainda conforme a PM, a faca foi arremessada em direção a um canteiro e foi apreendida.

Com a chegada do apoio das equipes de serviço, os dois envolvidos foram detidos e levados ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi apresentada para as providências legais.

A vítima, que atua como prestadora informal de transporte de passageiros, foi socorrida após sofrer ferimentos na cabeça e nos membros superiores. Até a última atualização, ela permanecia sob atendimento médico.

