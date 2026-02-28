Tentativa de latrocínio em Guaratinguetá terminou com dois suspeitos presos na noite de sexta-feira (27), no bairro Engenheiro Neiva, após um policial militar de folga intervir ao ver a vítima sendo atacada com golpes de faca durante tentativa de roubo de um carro.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 23º BPM/I detiveram dois suspeitos — um adulto e um adolescente — após uma tentativa de latrocínio em Guaratinguetá.