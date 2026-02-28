28 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
RESGATE

Com enchente, indígena dá à luz e é resgatada em São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/PMSS
Resgate da mãe e do bebê; aldeia estava ilhada
Uma mulher indígena deu à luz em meio aos impactos das fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias. Ela precisou ser resgatada em São Sebastião, na manhã de sexta-feira (27) na Aldeia Rio Silveiras, em Boracéia. A ação contou com equipes da Secretaria de Saúde, do Samu, da Defesa Civil e da Secretaria de Segurança Urbana.

Segundo a prefeitura, devido às inundações que bloquearam os acessos à Aldeia Rio Silveiras, em Boracéia, a ambulância não conseguiu chegar diretamente ao local. Com apoio integrado, os profissionais utilizaram uma caminhonete 4x4 e um bote inflável para alcançar a parturiente.

A mãe e o recém-nascido (foto abaixo) receberam atendimento e foram encaminhados ao Hospital de Clínicas de São Sebastião, na Costa Sul, em Boiçucanga. Ambos passam bem. O bebê, um menino, nasceu por volta das 4h, com 2,916 kg e 48 cm, e apresenta quadro de saúde estável.

A Aldeia Rio Silveira está localizada na divisa entre São Sebastião e Bertioga, em uma área de cerca de 948 hectares, onde vivem aproximadamente 550 indígenas distribuídos em 150 famílias.

