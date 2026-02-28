Uma mulher indígena deu à luz em meio aos impactos das fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias. Ela precisou ser resgatada em São Sebastião, na manhã de sexta-feira (27) na Aldeia Rio Silveiras, em Boracéia. A ação contou com equipes da Secretaria de Saúde, do Samu, da Defesa Civil e da Secretaria de Segurança Urbana.

Segundo a prefeitura, devido às inundações que bloquearam os acessos à Aldeia Rio Silveiras, em Boracéia, a ambulância não conseguiu chegar diretamente ao local. Com apoio integrado, os profissionais utilizaram uma caminhonete 4x4 e um bote inflável para alcançar a parturiente.