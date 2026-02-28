Um homem foi preso pela Polícia Militar em São José dos Campos, na noite de sexta-feira (27), por posse ilegal de arma de fogo. O caso ocorreu durante patrulhamento pelo bairro Residencial 31 de Março, na região sul da cidade.
Policiais militares da Força Tática do 46º BPM/I receberam informações de que um homem estaria comercializando uma arma de fogo na região.
Diante da denúncia, a equipe se deslocou até o endereço, no qual localizou o suspeito e realizou a abordagem. Questionado sobre os fatos, ele confessou que mantinha a arma no interior da residência.
Durante a vistoria no imóvel, os policiais localizaram, sobre um sofá, uma espingarda marca CBC, calibre 12 (Gauge), com numeração intacta, além de 13 munições do mesmo calibre.
O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Após o pagamento de fiança, ele responderá ao processo em liberdade provisória.