Um homem foi preso pela Polícia Militar em São José dos Campos, na noite de sexta-feira (27), por posse ilegal de arma de fogo. O caso ocorreu durante patrulhamento pelo bairro Residencial 31 de Março, na região sul da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Policiais militares da Força Tática do 46º BPM/I receberam informações de que um homem estaria comercializando uma arma de fogo na região.