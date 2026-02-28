28 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
POSSE ILEGAL DE ARMA

Homem é preso tentando vender espingarda calibre 12 em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
Espingarda e munições apreendidas pela PM em São José
Espingarda e munições apreendidas pela PM em São José

Um homem foi preso pela Polícia Militar em São José dos Campos, na noite de sexta-feira (27), por posse ilegal de arma de fogo. O caso ocorreu durante patrulhamento pelo bairro Residencial 31 de Março, na região sul da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Policiais militares da Força Tática do 46º BPM/I receberam informações de que um homem estaria comercializando uma arma de fogo na região.

Diante da denúncia, a equipe se deslocou até o endereço, no qual localizou o suspeito e realizou a abordagem. Questionado sobre os fatos, ele confessou que mantinha a arma no interior da residência.

Durante a vistoria no imóvel, os policiais localizaram, sobre um sofá, uma espingarda marca CBC, calibre 12 (Gauge), com numeração intacta, além de 13 munições do mesmo calibre.

O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Após o pagamento de fiança, ele responderá ao processo em liberdade provisória.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários